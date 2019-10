Onderzoeksteam reconstrueert ongeluk waarbij Heerhugowaardse Ilayda (15) omkwam

HEERHUGOWAARD - Gisteravond en vannacht heeft de politie het ongeluk met de Heerhugowaardse Ilayda (15) gereconstrueerd; het was een valideringsonderzoek. "Daarmee wordt gekeken of het verzamelde bewijsmateriaal standhoudt", aldus de politie tegen NH Nieuws. Het meisje overleed op 19 juni van dit jaar nadat ze was geschept door een auto op de kruising Westtangent en Abe Bonnemaweg.

De weg was vannacht een paar uur (gedeeltelijk) afgesloten. Dit meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal en wordt bevestigd door de politie.

De Heerhugowaardse werd op 19 juni rond 23:20 aangereden door een personenauto. Er was nog een andere auto bij betrokken; bestuurders van beide voertuigen zijn na het ongeluk aangehouden. Kort daarna werden zij weer vrijgelaten en ze zijn nog steeds op vrije voeten, aldus de politie. Ze worden alleen bij heel zwaar, nieuw bewijs opnieuw aangehouden, zegt een woordvoerder.

Meetapperatuur

Het tot nu toe verzamelde bewijs werd vannacht dus gevalideerd. Ter hoogte van de Abe Bonnemaweg waren agenten en onderzoekers van het Nationaal Forensisch Insituut druk met het onderzoek. Met de aanvullende informatie wordt de betrouwbaarheid van videobeelden beoordeeld. De onderzoekers waren in de weer met allerlei meetapparatuur. Ook reed een auto richting het kruispunt waar het misging.

Dat is te zien op deze beelden. Let op: de beelden kunnen als confronterend worden ervaren.

Met de speciaal uitgeruste auto werd meerdere keren en met verschillende snelheden over de weg gereden. In en om de auto hing allerlei registratieapparatuur. Ook verderop bij de McDonald's stond allerlei meetapparatuur.



Er loopt nog steeds een onderzoek. Het ligt nu bij het Openbaar Ministerie. De politie kan verder niets zeggen of de specifieke getuige die destijds gezocht werd inmiddels gevonden is.