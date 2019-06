Grote verslagenheid om dood 15-jarige Ilayda: "Allerergste wat je kan overkomen"

HEERHUGOWAARD - Het fatale ongeluk waarbij de 15-jarige Ilayda werd aangereden en overleed, heeft grote impact in Heerhugowaard. Op de plek waar het noodlottige ongeval gebeurde liggen bloemen en vrienden van het slachtoffer kwamen er vandaag samen.

Ook loco-burgemeester Monique Stam kwam naar de plek toe. "In het gemeentehuis, maar ook in de gemeenschap is dit nieuws hard aangekomen", vertelt ze bij de bloemenzee. "We zijn echt aangeslagen en leven ontzettend mee met de familie, nabestaanden en vrienden. Dit is het allerergste wat je kan overkomen."

Vrienden van het 15-jarige slachtoffer waren langere tijd aanwezig en er kwamen verschillende mensen langs om bloemen te leggen en om stil te staan bij het overlijden van Ilayda. "Er is veel pijn en ook vooral heel veel verdriet", vertelt Emre, die haar kende via zijn vriendin die, net als Ilayda, ook aan paardrijden doet. "Als Ilayda het niet was geweest, had ik het kunnen zijn of iemand anders. Aangezien er een mogelijke straatrace geweest is hier en dat hoort niet. Je moet je houden aan de snelheid en vooral op dit stuk."

Geracet

Verschillende bloemenleggers en vrienden van het slachtoffer bevestigen dat de weg er om bekend staat gevaarlijk te zijn. "Er wordt hier veel geracet en hard gereden", zegt Timo Kuhnen, die Ilayda niet kende, maar toch bloemen kwam neerleggen. "Het deed mij pijn wat er is gebeurd. Dit kwam op een bepaalde manier dichtbij, omdat ik hier wekelijks rij. Ik dacht, dit is wat ik moet doen."

Ook de gemeente voelt de noodzaak wat te doen, maar wil eerst het onderzoek van de politie afwachten. "De zaken die daaruit naar voren komen zullen wij als gemeente meenemen en opnieuw met onze verkeersdeskundigen bespreken om te kijken wat effectieve maatregelen zijn om te nemen", aldus de loco-burgemeester. "Dit is natuurlijk een verschrikkelijk incident en daar moeten we sowieso lering uit trekken."