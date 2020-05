Docenten bezoeken geslaagde PCC-leerlingen na pechjaar: "Verrassing!"

ALKMAAR - Eindexamenleerlingen van het PCC Fabritius kregen vandaag op een wel hele bijzondere manier te horen dat ze geslaagd zijn. Een legertje docenten bezocht alle leerlingen persoonlijk. Na de verwoestende schoolbrand in februari en de coronacrisis was dit wel nodig.

De leerlingen kregen hun cijferlijst en een vlag om samen met hun schooltas op te hangen. Er gingen vandaag zo'n 25 docenten op pad om alle 142 eindexamenleerlingen in te lichten. Op twee leerlingen na, die nog een herkansing krijgen, is iedereen geslaagd.

Docent Mieke Hollanders mag langs in Heiloo om het goede nieuws over te brengen. "We vinden het heel sneu dat leerlingen dit jaar geen centraal eindexamen kunnen doen en ook geen examenfeest kunnen vieren. Op deze manier willen we ze toch in het zonnetje zetten."

Dubbel feest

Voor de 16-jarige Jasmijn Dingerdis uit Heiloo is het dubbel feest. Ze is niet alleen geslaagd, maar ook jarig. Ze krijgt van haar mentor ook nog een cadeautje. "Ik had mijn telefoon al de hele tijd bij me omdat ik dacht dat ik gebeld zou worden. Maar toen zag ik ze uit de auto stappen. Ik had het totaal niet verwacht dus dit is wel een hele leuke verrassing."

De leerlingen konden geen centraal examen doen vanwege de coronacrisis. Dus geen peentjes zweten in een grote gymzaal met lotgenoten. Wel moesten ze schoolexamens doen. Om toch een beetje de spanning erin te houden werden die resultaten tot vandaag geheim gehouden. "Ze reageren allemaal heel erg enthousiast en verrast dus dat is wel eg leuk", vertelt Hollanders.

In februari woedde er een flinke brand bij de school in de wijk Hoefplan. De leerlingen moesten noodgedwongen verkassen naar een andere locatie. Er zijn twee minderjarige jongens aangehouden die de fik mogelijk hebben aangestoken. Het zouden geen leerlingen zijn van de PCC Fabritius.

Tekst loopt door onder 't artikel.