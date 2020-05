Geslaagd zonder examens en diploma-uitreiking: "Het eindpunt waar je naartoe werkt komt er nu niet"

CASTRICUM - Per 1 juni gaan de middelbare scholen langzaam weer open. Voor Rens Louwe (15) van het Clusius College in Castricum komt de versoepeling, net als voor vele anderen, te laat. Nu de centrale examenperiode, die deze week zou starten, niet doorgaat sluit hij zijn middelbare schooltijd af zonder examenweek.

In de Examenklas van 2020 volgt NOS Stories een groep vloggende scholieren van vmbo, havo en vwo. In de vlogs vertellen de tieners over hoe zij deze tijd beleven en waar zij zoal tegenaan lopen. Zo vond Rens het bijvoorbeeld niet altijd even gemakkelijk om vanuit huis les te krijgen. "Ik heb veel online lessen gevolgd via de computer. Na een aantal weken thuiszitten en nietsdoen was de motivatie wel ver te zoeken toen ik moest leren voor een toets. Het was niet makkelijk, maar ik heb het gelukkig gehaald."

Geen laatste schooldag, geen diploma-uitreiking en geen examenfeest - het is een bijzonder laatste jaar voor middelbare scholieren. NOS Stories zocht naar leerlingen die vlogs wilden maken over de examenperiode in coronatijd. Rens: "Ik dacht laat ik het gewoon proberen. Zoveel heb ik toch niet te doen. Ook had ik niet het idee dat ik zou worden uitgekozen maar dus wel. Ik word nog niet herkend op straat, maar ik krijg wel heel veel reacties van vrienden."

Niet echt geslaagd

Nu de centrale examens niet kunnen doorgaan, is er besloten om de leerlingen op basis van eerder behaalde cijfers te beoordelen. Dat betekent in ieder geval voor Rens dat hij dik geslaagd is. Toch heeft hij daar zeer gemengde gevoelens over. "Op 4 juni krijgen we het verlossende belletje. Ik weet dat ik ben geslaagd omdat ik er goed voor sta, ook al is dat nog niet officieel. Het is heel gek. Ondanks dat ik er hard voor heb gewerkt, voelt het alsof ik niet echt geslaagd ben."

Rens heeft ondanks het gebrek aan open dagen, toch zijn vervolgopleiding kunnen kiezen; gewoon via internet. "Ik ben wel op intake geweest bij het Mediacollege in Amsterdam, maar dat bleek niets voor mij te zijn. Toen heb ik online informatie opgezocht over verschillende opleidingen en uiteindelijk de keuze gemaakt om de mbo-studie Leidinggevende Entertainment & Events in Haarlem te gaan volgen."