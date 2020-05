Gemengde reacties op versoepeling corona-maatregelen: van 'zó blij' tot 'totaal niet werkbaar'

NOORD-HOLLAND - Voor veel ondernemers klonk de persconferentie van het kabinet van vanavond als muziek in de oren. De corona-maatregelen worden iets versoepeld, waardoor veel branches meer speelruimte krijgen. Toch is er ook de nodige teleurstelling, want in sommige sectoren wordt het geduld (en het financiële uithoudingsvermogen) langer op de proef gesteld.

NH Nieuws

Ed Kat van proeflokaal De Boom in Alkmaar is blij dat hij vanaf 1 juni zijn terras weer mag openen, maar noemt het 'een heel kleine pleister op een heel grote wond'. Met andere woorden: de opbrengst van zijn terras zal iets meer geld in het laatje brengen, maar lang niet zoveel als gebruikelijk. Ook stadgenoot Ronald Rooker van Gunnery's Irish Pub houdt er een dubbel gevoel aan over. "We kunnen hier natuurlijk niet superblij om zijn. Een terras alleen is niet genoeg om voor te draaien."

Behalve de heropening van terrassen, mogen horecagelegenheden vanaf volgende maand maximaal 30 gasten toelaten. Toch is dat voor Pieter Kors, eigenaar van een klein cafeetje in Weesp, geen reden om te heropenen. "Als ik de zaak weer open en mij netjes aan alle regels houd, dan betekent het dat ik zeven gasten binnen kan ontvangen en nog eens zeven op het terras. En dan heb ik het nog niet eens over hoe het moet als er twee mensen naar het toilet willen. Dit is toch totaal niet werkbaar."

Kappers Kappers zijn blijer met Ruttes woorden: zij, met andere contactberoepen, mogen vanaf aanstaande maandag namelijk weer aan de slag. Linda van der Kamp van kapsalon Head Candy is zo blij dat ze geen minuut verloren wil laten gaan: in de nacht van zaterdag op zondag zijn vanaf middernacht de eerste klanten welkom. Zomaar binnenlopen is er niet bij, kappers mogen namelijk uitsluitend op afspraak werken. Dat is voor de Texelse kapster Cocky Penha even schakelen. "We werken normaal nooit op afspraak, maar we zitten volgende week al vol." Hoewel een mondkapje voor kappers niet verplicht wordt, zal Cocky er wel een dragen. "Ik heb er geen last van."

Sportscholen Sportscholen kunnen de deuren voorlopig nog niet openen, en dat komt hard aan bij Inge Schouten, eigenaresse van sportscholen in onder meer Wervershoof en Wognum. "Dit nieuws is een ongelooflijke domper", zegt Schouten, die er rekening mee had gehouden uiterlijk 1 juni te heropenen. Zoals het nu naar uitziet, blijven fitnesscentra tot 1 september op slot, al bekijkt het kabinet wel de optie voor sportscholen om onder voorwaarden eerder te heropenen.

Musea Musea mogen hun deuren op 1 juni weer openen, wat directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum tevreden stelt. "Je moet straks reserveren als je naar het museum wil en we werken met tijdsblokken van 1,5 uur. We laten dan ieder kwartier een plukje mensen binnen. Op die manier zorgen wij ervoor dat er geen rij bij de entree zal staan", blikte hij eerder vandaag vooruit bij NH Nieuws.

