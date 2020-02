Verhuizing na brand PCC Fabritius is vooral wennen: "De verwarming deed het eerst nog niet"

ALKMAAR - Na de brand op het PCC Fabritius in Alkmaar, nu bij na drie weken geleden, hebben de 500 leerlingen en medewerkers weer een dak boven het hoofd. Bij InHolland hebben ze een plekje gekregen in een leegstaand gebouw. Het is alleen nog wel flink wennen.

Bart Kusch (12) en Sophie van Keulen (13) moeten nog even goed zoeken voordat ze hun weg goed en wel hebben gevonden in het gebouw. "Het is wel gek nog steeds", vertelt Bart. "Het is de eerste week nog wel een beetje een speurtocht om het juiste lokaal te vinden. Maar het went op zich wel." Ook Sophie moest nog wel even wennen. "De verwarming deed het niet, gelukkig mochten we onze jas aanhouden."

Ozonkamer

Voor veel medewerkers van de school is het improviseren. Zo moet de muzieklerares een lesje muziektheorie geven aangezien de gitaren en piano's nog stinken naar de rook. "Die moeten nog in de ozonkamer", vertelt ze. De ozonkamer is een kamer waar een luchtverfrisser in wordt geinstalleerd zodat de instrumenten weer gebruikt kunnen worden.

En dat zo'n noodgedwongen verhuizing er wel inhakt, beaamt ook directrice Sandra Kerkhof. "Het belangrijkste is dat de leerlingen zich weer thuis voelen." Dat lukt volgens haar maar ten dele. "De ene leerling wordt baldadig en de andere timide, iedereen is nog op zoek naar z'n eigen plekje."

Aangestoken

De brand in het PCC Fabrituis bleek uiteindelijk te zijn aangestoken. Twee minderjarige jongens uit Alkmaar, die niet op het PCC Fabritius zaten, zijn daarvoor aangehouden. Bij directrice Kerkhof heerst vooral ongeloof. "In het onderwijs krijgt iedereen meerdere kansen als het nodig is. Brandstichting is heel ernstig en we maken ons vooral zorgen. Wat is er met deze jongeren aan de hand? Je vraagt je vooral af waarom iemand dit doet."