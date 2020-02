'Hevige brand in school PCC Fabritius in Alkmaar is aangestoken'

ALKMAAR - De brand die gistermiddag woedde in een gebouw van het Petrus Cansius College aan de Fabritiusstraat in Alkmaar is, volgens een woordvoerster van de school, aangestoken.

De politie kan op dit moment niet bevestigen of het gaat om brandstichting: "Het enige wat wij op dit moment kwijt kunnen over de brand is dat we onderzoek doen naar de toedracht en brandstichting wordt niet uitgesloten."

De brand ontstond gisteren rond 16.00 uur op de begane grond van de school. De Veiligheidsregio meldde gisteren al dat de brand daarna waarschijnlijk oversloeg naar de eerste en tweede verdieping.

Wiegmans laat vanmiddag weten te horen te hebben gekregen van de politie dat de brand is aangestoken.