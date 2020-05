Yannan vlogt over bizarre eindexamentijd: "Vandaag zouden de examens beginnen, maar ik ben al geslaagd"

HUIZEN - Gisteren kreeg ze het telefoontje: geslaagd. Natuurlijk is ze blij, maar het is ook een beetje raar. "Ik heb er niet hard voor gewerkt en dat voelt gek. Ik had liever wél eindexamen gedaan." Voor de virtuele eindexamenklas van NOSop3 vlogt ze over deze tijd.

Vandaag, op 7 mei 2020, zouden de VWO-eindexamens beginnen. Yannan Driessen zit op het Goois Lyceum in Bussum, maar ze is er al tijden niet meer geweest. "Ik mis vooral de structuur van school. En we hebben dit jaar geen eindexamenfeestjes, ook jammer."

Vanwege de coronamaatregelen gaan de centrale eindexamens niet door dit jaar. En dat betekent: slagen of zakken op basis van de resultaten van de schooltoetsen. "Gelukkig zijn al mijn vrienden geslaagd. Ik had eigenlijk al wel verwacht dat ik goed nieuws zou krijgen, maar het is toch fijn om te horen."

Niet op reis

Ze is nu druk met haar baantje in een supermarkt en twijfelt nog over volgend jaar. "Ik wilde eigenlijk een jaar gaan werken en reizen, maar nu weet ik het even niet meer." Ze overweegt om nu toch maar meteen te gaan studeren. "Misschien Econometrie of toch International Business Administration, het liefst aan de VU in Amsterdam."

Maar of er in september al gestudeerd kan worden in de collegezaal is nog maar de vraag. "Een vriendin van mij heeft al gehoord dat ze het eerste semester online moet volgen, dus we gaan het zien."

Samen met 25 andere leerlingen doet Yannan mee aan het project De Eindexamenklas 2020 van NOSop3. In de 'klas' zitten leerlingen van alle niveaus. "Ik vlog over allerlei thema's in deze gekke eindexamentijd. Heel gaaf om te doen."

Bekijk hier een stukje van Yannans vlog.