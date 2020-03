Streep door eindexamen, niet door onzekerheid: "De groepsapp explodeerde meteen"

WIJK AAN ZEE - Vandaag ging er een streep door de eindexamens voor scholieren in het voortgezet onderwijs. De Wijk aan Zeese Sammy Otten (19) baalde flink toen ze het hoorde, want de schoolexamens zijn nu leidend of ze haar diploma gaat halen. "En dat is voor mij riskant; ik had juist naar het centrale examen toegewerkt."