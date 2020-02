Brand bij Alkmaarse middelbare school onder controle: alle verdiepingen getroffen

ALKMAAR - Bij het PCC aan de Fabritiusstraat in Alkmaar is vanmiddag een brand uitgebroken. De vlammen waren vanaf de weg te zien. Inmiddels is de brand onder controle. Het lijkt erop dat de brand is begonnen op begane grond.

De brand begon rond 16.00 uur. De brandweer had moeite om bij de brand te komen, omdat het schoolhek van het Petrus Canisus College gesloten was (zie onderstaande foto). De directie van het PCC heeft aan de Veiligheidsregio laten weten dat de lessen morgen in ieder geval niet doorgaan.

Er was vanmiddag een aantal uur een waarschuwing van kracht; omwonenden werden verzocht alle deuren en ramen te sluiten, in verband met de rookontwikkeling en stank - door de storm was dit in de wijde omgeving te zien en te ruiken.

Vieze rook en heftige vlammen

"Er is veel vieze, zwarte rook te zien en heftige vlammen", aldus Ritso Polder, een omwonende die kort na het ontstaan van de brand bij de middelbare school ter plaatse was. De rook was in de hele wijk Hoefplan te zien.