Taart en cijferlijsten voor geslaagde Volendammers "Hij is echt lekker"

In versierde auto's rijden de docenten luid toeterend door het dorp. Ze gaan al hun geslaagde eindexamenleerlingen af. Vanochtend kregen de scholieren al het bevrijdende telefoontje, maar de taart is een extraatje van de docenten in deze coronaperiode. "We wilden ze verrassen, omdat het toch een raar examenjaar was," vertelt Trudy Smit aan NH Nieuws. "We dachten als we dan langs gaan, brengt het toch wat extra vrolijkheid."