Minister Grapperhaus ziet niks in wapenstok en pepperspray voor boa's

Dat meldt mediapartner NOS zojuist. De minister is wel voorstander van meer bodycams voor de opsporingsambtenaren. Nu heeft nog niet elke boa zo'n camera. De minister kon nog niet zeggen of elke boa een camera krijgt, maar volgens hem is het wel bewezen dat een camera afschrikwekkend werkt. Daarnaast wil hij een noodknop waarmee direct contact opgenomen kan worden met de meldkamer van de politie.

Boa's gaan morgen actievoeren omdat ze uitgerust willen worden met verdedigingsmiddelen. Daar roepen ze al jaren om, maar die roep is aangezwollen sinds een boa vorige week op het strand van IJmuiden werd aangevallen.

