Verdachte (17) van mishandelen boa op strand IJmuiden voorlopig op vrije voeten

IJMUIDEN - De 17-jarige jongen uit IJmuiden die op Hemelvaart is aangehouden in verband met de mishandeling van een boa is weer op vrij voeten. Hij blijft wel verdachte in deze zaak. Dat laat het Openbaar Ministerie Noord-Holland weten.

NieuwsFoto / Dennis Gouda, NOS

Afgelopen donderdagmiddag werden diverse boa's belaagd bij 't Kwelderpad (een paadje richting het strand) en het Kleine Strand in IJmuiden. Een van de boa's moest met gezichtsletsel naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Even later vertelt wethouder Bram Diepstraten dat de verwondingen bij de boa's niet mals zijn. "Degene die naar het ziekenhuis is afgevoerd, heeft een hele harde klap op zijn achterhoofd gehad waardoor hij nu tanden mist." De mentale schade zou nog veel groter zijn. "Ze hebben gewoon doodsangsten uitgestaan." Na de mishandeling zijn een jongen en een meisje van 17 jaar aangehouden. Het meisje werd zaterdag al door de politie vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie laat aan NH Nieuws weten dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Pier Volgens een getuige zou de boa in kwestie tegen jongeren hebben gezegd dat ze niet van een pier mochten afspringen. Een van de jongeren zou geen identiteitskaart bij zich hebben gehad waarop de boa de persoon wilde aanhouden. Dit zou geleid hebben tot de mishandeling. Op een filmpje is de mishandeling te zien. Een grote groep jongeren loopt met de boa's mee. Uit het niets wordt een van de handhavers mishandeld door meerdere strandgangers.

NH Nieuws