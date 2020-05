Handhavers dreigen werk neer te leggen na geweld tijdens Hemelvaart: "De maat is vol"

De bond strijdt al langer voor een uitrusting met verdedigingsmiddelen als pepperspray en een wapenstok, maar daar wordt vooralsnog geen gehoor aan gegeven.

In IJmuiden moest gistermiddag een BOA met gezichtsletsel naar het ziekenhuis gebracht worden nadat hij was mishandeld door een groep jongeren. Op een video van Dumpert is te zien dat toen de politie er met een wapenstok bij kwam, het geweld ophield. "Dit is precies waar wij voor strijden, het is tijdens Hemelvaart pijnlijk duidelijk geworden waarom wij een wapenstok en pepperspray noodzakelijk vinden", vertelt Richard Gerrits van de vakbond.

"Door de coronamaatregelen lijken het aantal incidenten toe te zijn genomen, mensen zitten toch opgehokt en blijkbaar moet er een bepaalde agressie uit", zegt Gerrits. De incidenten tijdens Hemelvaart zijn de druppel voor de vakbond.

De Boa Bond vroeg eerder al een spoedprocedure aan om ervoor te zorgen dat boa's bewapend worden met een wapenstok en pepperspray. Voorzitter Ruud Kuin vroeg dat ruim een maand geleden brief aan de minister.

