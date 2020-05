Hoofddorpse boa's mishandeld door groep jongeren: "Geschrokken en sprakeloos"

HOOFDDORP - Twee boa's zijn gisteravond in Hoofddorp belaagd en mishandeld door een groep jongeren.

De aanleiding voor de mishandeling is niet bekend, maar de gemeente laat weten dat de twee 21-jarige boa's - een man en een vrouw - onder meer blauwe plekken hebben opgelopen. "De vrouw is omver gelopen en heeft een grote buil op haar hoofd", aldus woordvoerder Petra Faber. "Het gaat redelijk met ze. Ze hebben geen blijvende schade opgelopen."

Handhaving Haarlemmermeer meldt dat dat gisteravond rond 20.00 uur gebeurde ter hoogte van Femina Mullerstraat in de wijk Toolenburg.

De boa's hebben aangifte gedaan. Getuigen van de mishandeling wordt opgeroepen zich te melden bij de politie. De Wijkraad Toolenburg laat weten mee te leven met de boa's. "Jullie zijn onmisbaar in de wijk", aldus de raad op Twitter.

Het is niet bekend of er inmiddels verdachten zijn aangehouden. De politie komt later vandaag met meer informatie naar buiten en geeft dan mogelijk ook een signalement vrij.

Beverwijk

In februari werden ook drie Beverwijkse boa's mishandeld. Dat gebeurde nadat ze iemand terechtwezen die z'n auto verkeerd had geparkeerd. Twee weken geleden spuugde een bekeurde automobilist een boa in haar gezicht.