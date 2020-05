Boa naar ziekenhuis na mishandeling bij het strand van IJmuiden

IJMUIDEN - Vanmiddag is een boa met gezichtsletsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was mishandeld in IJmuiden.

Dat gebeurde op 't Kwelderpad, een paadje dat naar het strand leidt. Volgens een getuige zou de boa in kwestie tegen jongeren hebben gezegd dat ze niet van een pier mochten afspringen.

Een van de jongeren zou geen identiteitskaart bij zich hebben gehad waarop de boa de persoon in kwestie wilde aanhouden. Dit zou geleid hebben tot de mishandeling.

Op een fimpje dat is handen is van Dumpert, is de mishandeling te zien. Een grote groep jongeren loopt met de boa's mee. Uit het niets wordt een van de handhavers mishandeld door meerdere strandgangers.

Schaduw

De Veiligheidsregio Kennemerland spreekt van een 'schaduw over de dag'. "We hebben onze handhavers op dagen als vandaag hard nodig. Dat ze zo bejegend worden, is diep triest", aldus een woordvoerder.

Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden, meldt de politie. Een derde verdachte wordt nog gezocht.