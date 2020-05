Boa's voeren dinsdag actie tegen geweld, Van Vollenhoven pleit voor vuurwapens voor handhavers

NOORD-HOLLAND - Aanstaande dinsdag gaan boa's actievoeren om hun afschuw uit te spreken over het geweld van afgelopen donderdag tegen de handhavers in IJmuiden. De handhavers willen een wapenstok en pepperspray om zich te kunnen verdedigen. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad van de Veiligheid Pieter van Vollenhoven pleit zelfs voor vuurwapens voor boa's.

Van Vollenhoven vindt een wapenstok en pepperspray niet goed genoeg. "De tijden zijn veranderd: de politie is er niet en de boa's hebben politietaken overgenomen. Dan is een wapenstok en pepperspray niet genoeg, dan moeten ze ook een vuurwapen krijgen."

Actie

Dit Hemelvaartweekend schreven boa's in Rotterdam drie dagen geen boetes meer uit als protest. Hoe de actie aanstaande dinsdag eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Hierover is de bond nog in overleg.