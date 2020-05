Door de coronacrisis kunnen de Open Joodse Huizen niet doorgaan. Tijdens het evenement in Haarlem zouden vertellers rond 4 mei in huizen van veelal Joodse families en verzetsstrijders de bijzondere en vaak pijnlijke oorlogsgeschiedenis die aan het pand kleeft delen. NH Nieuws wil in aanloop naar 4 mei deze verhalen toch delen en spreekt met de vertellers.