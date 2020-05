Oorlogsverhaal: "Dwangarbeider uit Haarlem vond liefde in Dresden"

HAARLEM - Door de coronacrisis kunnen de Open Joodse Huizen niet doorgaan. Tijdens het evenement in Haarlem zouden vertellers rond 4 mei in huizen van veelal Joodse families en verzetsstrijders, hun bijzondere en vaak pijnlijke oorlogsgeschiedenis delen. NH Nieuws wil in aanloop naar 4 mei deze tragische en soms heroïsche verhalen toch delen en spreekt met de vertellers. Vandaag het verhaal van een Haarlemse dwangarbeider die zijn liefde vond in Dresden in Duisland.

Eind 1944 leert de jonge student Jan Veering, die samen met zijn broer Kees als dwangarbeider in Dresden werkt, de half-joodse Therese uit Oostenrijk kennen. "Het was haar in de kerk opgevallen dat hij twee verschillende sokken droeg:, aldus zoon Michel Veering over de prille liefde van zijn vader en moeder.

Veel tijd krijgt het liefdeskoppel niet om van elkaar te genieten: in de nacht van 13 februari 1945 breekt de hel los. Met een van de grootste bombardementen van de oorlog verwoesten de geallieerden de stad compleet. Ongeveer 25.000 mensen komen om het leven.

Gauw naar huis

Jan en zijn Oostenrijkse liefde Therese weten het allebei als een wonder te overleven. Michel Veering legt uit: "Jan werd door oma en Therese naar huis gestuurd, er was bij zijn hospita naar hem gevraagd, omdat het bij de gestapo waarschijnlijk opviel dat hij 's avonds als dwangarbeider niet voor negen uur thuis was. 'Ga nu maar gauw naar huis', zorgde ervoor dat hij net voor het bombardement thuis was en niet op straat - wat hij waarschijnlijk niet had overleefd."

"Mijn moeder Therese was met mijn oma identiteitspapieren aan het sorteren en stopte ze in een rode linnen tasje. Op dat moment ging het luchtalarm en iedereen vlucht naar de kelder. 'Ga dat tasje nog even halen,' riep oma en Therese rent de trappen naar boven en vervolgens werd het licht en de bommen vielen. Er kwam een enorme klap. Omdat zij de kelder nooit heeft gehaald heeft ze het overleefd, want iedereen in de kelder is inmiddels dood."

Viel bijna flauw

Ondertussen maken de ouders van Jan en Kees zich zorgen om hun lot, want het nieuws van het bombardement bereikt ook Haarlem. Een paar maanden later arriveren de mannen na een hachelijke reis per trein in Haarlem. "Zijn vader, mijn opa, viel bijna flauw toen hij zijn jongens zag. Ze moesten hem ondersteunen. Vermagerd door de hongerwinter en verbaasd dat zijn jongens na dat zware bombardement nog leefden."

Jan stuurt vanuit Haarlem zijn achtergebleven Oostenrijkse liefde Therese brieven. Zo schrijft hij haar: "Darling, in wat voor vreselijke wereld hebben wij geleefd. En juist in die wereld heb ik jou, mijn enige geluk, leren kennen. Maar eens zal ook voor ons het geluk komen en dan gaan we niet meer uit elkaar, tot de dood ons scheidt."