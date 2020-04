Kunstjacht, digitale theaterles en bioscoop wordt galerie: zo vernieuwt de cultuursector zich tijdens corona

Muziek, dans- en theaterdocenten geven sinds de crisis bijvoorbeeld massaal les via het internet. Zo ziet de Helderse Rinske dat ze ineens aan veel meer mensen dansles geeft nu het digitaal gebeurt: "Ik vind het wel winst, je bereikt een groter netwerk ." Ook theaterdocent Stephan geeft les via video's en merkt dat er "soms kinderen komen bovendrijven van wie je dat helemaal niet verwacht had."

In Hilversum wordt er nu al op een vernieuwende manier tentoongesteld. Het plaatselijke filmtheater heeft daar de filmposters van de etalages gehaald: achter de ramen worden nu kunstwerken van lokale kunstenaars getoond. "We willen verbinden en misschien dat er iemand nog een leuke opdracht uit haalt", vertelt initiatiefnemer Luc Freijer.

Ook in IJmuiden kan er tegenwoordig kunst bekeken worden met de anderhalvemetersamenleving in het achterhoofd: bewoonster Irenka zette een plaatselijke kunstjacht op, waarbij creatievelingen hun kunstwerk voor het raam zetten en omwonenden worden uitgedaagd om de werken te vinden.

Positief blijven

In de acteurswereld ligt het werk voorlopig ook helemaal stil, maar dat weerhoudt actrice Linda van Pesch er niet van om audities te doen via haar telefoon. "Ik blijf positief en hoop dat er straks een tsunami van werk op ons afkomt."

Ook in de muziekwereld zal het anders moeten. Transportbedrijf Pieter Smit, dat opbouw en vervoer voor concerten doet, rekent erop dat grote bands straks in kleine zalen moeten gaan spelen. "We gaan klein beginnen en als we straks los gaan, dan gaan we los. Voor de volle 100 procent!"