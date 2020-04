Oud-zorgmedewerkers keren massaal vrijwillig terug in sector door coronacrisis

Het tekort aan zorgpersoneel tijdens de coronacrisis is voor de hele sector een uitputtingsslag. Daarom is het landelijke initiatief Extra Handen Voor De Zorg in het leven geroepen: via dit platform helpen oud-zorgmedewerkers, maar ook doktoren en artsen die ondanks hun werk nog een stapje extra willen doen, de drukke zorgsector. De aanmeldingen blijven binnenstromen.

NH Nieuws

Het regionale netwerk Samen Voor Betere Zorg coördineert de aangemelde vrijwilligers, zodat zij bij de juiste instellingen die hulp nodig hebben terecht komen. De organisatie heeft een netwerk van zorgaanbieders in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Ruim 800 aanmeldingen Op dit moment zijn zij bezig om mensen, die zich door middel van een aanmeldingsformulier vrijwillig aanmelden bij Extra Handen Voor De Zorg, te plaatsen bij verschillende zorginstellingen om het huidige zorgpersoneel in tijden van corona te ondersteunen. "Er zijn al 800 aanmeldingen binnen", aldus een blije directeur Samen Voor Betere Zorg, Ad Warnar. "Het gaat hierbij om co-assistenten, artsen en verpleegkundigen, maar ook mensen die vroeger in de zorg hebben gewerkt." Tekst loopt door onder video

NH Nieuws

Met hulp van Samen voor Betere Zorg kan een verpleeg- of ziekenhuis zelf contact opnemen met mensen die zich aanmelden. Vaak wordt er dan een vrijwilligerscontract of een 0-urencontract gesloten. Zo kon Ineke uit Enkhuizen direct weer aan de slag, nadat ze 13 jaar geleden was gestopt in de zorg. "Je weet hoe alles reilt en zeilt", vertelt ze aan NH Nieuws.

Quote "Deze mensen doen dit vanuit hun hart. Nederland laat zich echt op z'n best zien in deze periode" ad warnar, directeur Samen Voor Betere Zorg

De grootste vraag komt vanuit zorg- en verpleeghuizen die zich ontfermen over ouderen. Daar is Margreet uit Huizen na haar aanmelding ook terecht gekomen. Zij keert door corona na drie jaar weer terug in de zorg: "Ik ben meer dan ooit nodig", beseft ze. "Medewerkers zijn ook bang", zegt Warnar. "Het is nogal wat om te moeten werken in een omgeving waar veel mensen zo ziek zijn. Het heeft mentale impact, want ze zijn ook bang dat zij besmet raken en daardoor ook hun gezin." Dat onderschrijft de Bloemendaalse Lisette ook. Zij keerde een week geleden terug als verpleegkundige, maar beseft dat niet iedereen dat kan doen. "Ik heb bijvoorbeeld een collega die zwanger is en dan is het geen optie." Tekst loopt door onder video

NH Nieuws

In eerste instantie komen de mensen die zich aanmelden terecht op de minder zware plekken. "Medewerkers die normaal gesproken op een andere afdeling werken, worden doorgeschoven. Het zwaardere werk wordt vooral verricht door de ervaren krachten", legt Warnar uit. Daar is Jan Kwadijk er een van. Nadat hij 24 jaar op de intensive care-afdeling werkte, ging hij drie jaar geleden met pensioen. Nu is hij weer drie nachten in de week te vinden in het Dijklander Ziekenhuis. Nederland op z'n best De bereidheid van ex-zorgmedewerkers om terug het werkveld in te gaan, is groot. Het maakt indruk op de directeur van Samen Voor Betere Zorg, die de impact van zo'n keuze niet onderschat. "Ze doen het vanuit hun hart. Nederland laat zich echt op z'n best zien in deze periode." Dat vertelt ook Ria uit Heiloo. Zij stopte twee jaar geleden in de zorg, maar is nu toch weer aan de slag gegaan. "De situatie is zo schrijnend, ik doe dit om te helpen", zegt ze. Tekst loopt door onder video

NH Nieuws

De hoop is dat de extra handen nu de werkdruk kunnen verlichten bij het zorgpersoneel. De verwachting van Warnar is dat er ook na de coronacrisis nog veel hulp nodig is in de zorg. "Iedereen loopt op zijn tenen nu, van doktoren tot verplegers", geeft hij aan. "Als dat straks voorbij is, zullen er mensen instorten en ook dan kunnen we alle extra hulp goed gebruiken."