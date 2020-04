Ex-verpleegkundige terug met handen aan bed niet bang voor corona: "Ik ben een rasoptimist"

HEEMSTEDE - Lisette Tel uit Bloemendaal hoefde er niet lang over na te denken. Sinds een week werkt ze weer als verpleegkundige, terwijl ze op haar 56ste na een lange carrière in de zorg het juist wat rustiger aan was gaan doen. "Nu weer 's ochtends vroeg beginnen om 7.00 uur, mensen helpen uit bed te komen, eten geven, wassen en aankleden. Het is echt hard werken."

Toen haar werkgever haar de kans bood om ook weer echt zorg aan bed te verlenen, greep ze dat met beide handen aan. "Ik ben in de omstandigheden dat het kan", vertelt Lisette voor de hoofdingang van zorginstelling Bosbeek van Sint Jacob in Heemstede. "Ik heb bijvoorbeeld een collega die zwanger is en dan is het geen optie, en voor mij is het wel een optie."

Lisette werkt bij het Centrum Indicatie Zorg, het CiZ, waar ze uitzoekt wat de juiste zorg is voor haar cliënten. Tot de tijd van de beperkende maatregelen zag ze nog wel eens de cliënten zelf, daarna was het vooral bureauwerk. "En ik vind het nu zo lastig om alleen maar met papier bezig te zijn."

Voordat de camera draait, wordt ze door meerdere 'nieuwe' collega's aangesproken en bedankt voor weer een dag helpen in de verpleging. Een beetje beschaamd neemt ze de complimenten in ontvangst, want voor haar is het zo logisch. Ook al realiseert ze zich dat de piek met corona-patiënten onder de bewoners van de verpleeghuizen waarschijnlijk nog moet komen. "Het gaat nu pas echt beginnen in deze regio en in de verpleeghuizen."

Immuun

Nu is Lisette nog boventallig aan het werk, later zal zij ziek geworden personeelsleden gaan vervangen. Maar er is natuurlijk ook de kans dat ze zelf besmet wordt met het coronavirus. "Ja, ik weet het niet, misschien ben ik een rasoptimist." Ook hoopt ze dat ze ondertussen immuun is. "Mijn man is pittig ziek geweest en waarschijnlijk heeft hij het virus wel gehad."

"Bij de eerste signalen trek ik aan de bel. Maar het is een zeker risico, daar heb je gelijk in", geeft ze schoorvoetend toe. "Maar ik denk dat je dat als verpleegkundige altijd wel hebt, daarvoor draag je handschoenen, een schort en een mondkapje."

Waardering

Het verpleegkundige werk in het veld zal ze na de coronacrisis niet doorzetten, dan gaat ze weer cliënten van het CiZ helpen op weg naar de goede zorgvoorziening. De waardering voor het veldwerk ervaart ze nu al na een week wel weer heel erg, en zeker het werk in een verpleeghuis. "Hier wordt echt met aandacht náást de mensen gestaan."