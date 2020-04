Ria keert door corona terug in zorgsector: "Het is zo schrijnend, ik doe het om te helpen"

HEILOO - Ze is één van de vele mensen die de roep om te helpen niet kon weerstaan. Ria van der Horst uit Heiloo keerde na twee jaar terug bij woonzorgcentrum De Santmark in Castricum. Omdat extra handen in de zorg bitterhard nodig zijn in deze coronacrisis.

NH Nieuws/Edward Dekker

In 2018 stopte ze met haar werk in de zorg. Het werd te zwaar. Vooral door onderbezetting liep het emmertje bij Ria helemaal vol. Ze gooide het roer om en ging in een cadeauwinkel werken. Iets heel anders, maar het beviel haar uitstekend. Totdat het coronavirus zich in rap tempo verspreidde.

Quote "Er is te weinig personeel. Dit kan ik, dit is mijn expertise" Ria van der Horst, herintreder in de zorg