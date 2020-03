Gemeentes zetten zich schrap voor zonnige 'wandel- en stranddag'

Gemeentes staan klaar om in te grijpen, mocht het vandaag druk worden in parken, stranden of duingebieden. Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moet een herhaling van vorig weekend kosten wat kost voorkomen worden.

Sjef Kenniphaas

Vorig weekend leidde het relatief lekkere weer en gesloten terrassen tot een gigantische drukte. Zo was het op het strand van Zandvoort en Egmond aan Zee zelfs 'zomers' druk. Ook bij het Klimduin in Schoorl en het Amsterdamse Bos in Amstelveen waren veel te veel mensen. Op zondag werd er zelfs een NL Alert uitgezonden om mensen nogmaals te verzoeken 1,5 meter afstand te houden. Burgemeesters, verenigd in zogenoemde veiligheidsregio's, konden echter niet veel doen. Uiteindelijk werden als kunstgreep de parkeerplaatsen in Zandvoort afgesloten, maar tot sluiting van het complete strand kon de burgemeester niet overgaan. Dat zal dit weekend anders zijn. Burgemeesters hebben extra bevoegdheden gekregen en kunnen als het moet hard ingrijpen. Onorthodoxe methodes Plekken waar veel mensen zijn en waar niet voldoende afstand wordt gehouden, kunnen als verboden gebied worden bestempeld. Zo kan het gebeuren dat als er vandaag veel mensen in een park zijn, het hele park wordt afgesloten.

Naast extra bevoegdheden worden ook nieuwe middelen gebruikt om groepsvorming te voorkomen. De gemeentes in Noord-Holland Noord laten zelfs drones vliegen langs het strand. Wie niet voldoende afstand houdt, kan bestraffend worden toegesproken vanuit de lucht.

NH Nieuws

Daarnaast kunnen er forse boetes worden uitgeschreven. Wie zich niet aan de regels houdt, kan rekenen op een boete oplopend tot 400 euro. Herhaaldelijke oproep De kustgemeenten riepen gisteren in een gezamenlijke verklaring nogmaals op om thuis te blijven. "Een ommetje maken, hardlopen, of fietsen kan, maar doe dit het liefste alleen en vermijd drukke plekken. Keer om als het te druk is", voegde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord daar aan toe. "Wij roepen je op om op goed na te denken over de vraag of het verstandig is naar de kust te gaan. Je eigen en andermans gezondheid kunnen in gevaar komen als het te druk wordt. Als de drukte te groot wordt, worden passende maatregelen genomen zoals afsluiting van toegangswegen naar de kust." Ook de Veiligheidsregio Kennemerland, waar Zandvoort en Bloemendaal toe behoren, deed gisteren een soortgelijke oproep.