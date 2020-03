Veiligheidsregio sluit Bloesempark Amsterdamse Bos als situatie niet verbetert

AMSTERDAM - De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat het Bloesempark in het Amsterdamse Bos afsluiten voor bezoekers als de situatie daar niet snel verbetert.

De voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Halsema van Amsterdam, meldt dat dit besluit elk moment ingetrokken of gewijzigd kan worden, afhankelijk van de situatie.

Verder moeten er op alle markten waarschuwingsborden geplaatst worden waarop staat dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Ook andere voorwaarden over dit besluit worden hierop kenbaar gemaakt. De gemeente geeft aan dat ze toezicht houdt op de naleving van de voorwaarden en zal monitoren of het niet alsnog te druk wordt.

Daarnaast mag eten dat gekocht is bij kramen die vers eten bereiden, niet op de markt gegeten worden. Marktkramen mogen ook geen stoelen of andere uitstallingen meer voor de kraam zetten die mensen uitnodigen om te blijven hangen.

De veiligheidsregio in Amsterdam kondigt daarnaast aanvullende maatregelen aan voor markten. De kraampjes moeten beter verspreid worden over het terrein zodat mensen 1.5 meter afstand kunnen houden. Als dat niet past krijgen de kraampjes waar voedselproducten worden verkocht voorrang op de kraampjes waar allerhande spullen worden verkocht.

Eerder vandaag liet de veiligheidsregio al weten het park extra goed in de gaten te houden. Net als gisteren lijkt het erop dat mensen ook vandaag weer naar het bos trekken om van de vrije zondag gebruik te maken.

Corona in Noord-Holland

