Burgemeesters Zandvoort en Bloemendaal: "Kom niet naar het strand!"

ZANDVOORT - De komst van vele strandgangers heeft zaterdag voor behoorlijk wat beroering gezorgd onder de inwoners van Zandvoort. Ze hebben hun burgemeester David Moolenburgh 's middags veelvuldig via Facebook opgeroepen om de toestroom te stoppen en dat heeft effect gehad.

De burgemeester heeft zojuist in een persbericht laten weten dat hij mensen dringend adviseert om voorlopig niet meer naar het strand te komen. De Zandvoorters snappen niet dat mensen massaal naar het strand toekomen in deze tijden van de coronacrisis.

Besmetting

"Het is van cruciaal belang dat iedereen zich aan de regels houdt en kan houden om de verspreiding van het coronavirus te beheersen. Een afstand van 1,5 meter verkleint het besmettingsgevaar enorm. Wanneer de stranden zo vol lopen als vandaag is het aanhouden van deze afstand moeilijk", vertelt burgemeester Moolenburgh in een persbericht.

"Het is enorm wennen en natuurlijk zit het niet in onze gastvrije natuur, maar we moeten echt iedereen dringend verzoeken om weg te blijven van onze stranden. Gezondheid en veiligheid gaan voor alles. Voor onze gasten, maar ook voor onze inwoners", vult burgemeester Roest van Bloemendaal aan.

Social media

Op social media gingen veel foto's rond van mensen die dicht op elkaar in de rij stonden bij viskramen en flinke drukte op de boulevards. Ook NH Nieuws was vanmiddag even op het strand en maakte de volgende beelden.