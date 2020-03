Drones gaan dit weekend controleren of mensen wel voldoende afstand houden

Als mensen dat niet doen, worden zij via een ingebouwde speaker bestraffend toegesproken.

De veiligheidsregio heeft vijf drones aangeschaft. De drones gaan ingezet worden in de kuststreek tussen Castricum aan Zee en Texel. Bij drukte, zoals vorig weekend, kan er direct worden ingegrepen.

In de coronacrisis zijn drones al eerder ingezet in landen als China, Spanje en België. De actie langs de Noord-Hollandse kust is de eerste in Nederland.

Schrikken

"Het zal in eerste instantie wel schrikken zijn", verwacht de woordvoerder van de veiligheidsregio. Toch is het volgens haar nodig. "Je probeert alternatieve middelen te bedenken om mensen toch te bereiken. Hopen dat het niet nodig is."