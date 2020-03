Maatregelen voor dagjesmensen in kustdorpen en 'overspoelde' natuurgebieden

Dat schrijft raadslid Astrid van der Veld op haar Facebookpagina. "Deze maatregel is genomen om risicovolle situaties te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat iedereen zich aan de regels houdt om de verspreiding van het coronavirus te beheersen. De afstand van minimaal 1.5 meter is daarbij noodzakelijk. Wanneer de stranden te vol lopen is het aanhouden van deze afstand moeilijk."

Inwoners van kustdorpen roepen op Facebook grootschalig op aan dagjesmensen om niet langs te komen. In Schoorl komen de bewoners zelfs 'massaal in opstand tegen dagjesmensen'. Zij zien het liefst dat het Duindorp in Schoorl volledig wordt afgesloten voor dagjesmensen en toeristen om de rust te bewaren en besmettingen te voorkomen.

Burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen sluit zich hierbij aan en roept dringend op niet naar het strand of de duinen te gaan: “We moeten nu écht allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. We spelen met mensenlevens als we ons niet aan de richtlijnen houden. Ik roep iedereen dringend op om niet naar het strand en de duinen te gaan, ook niet de komende mooie dagen. Natuurlijk is dat jammer, maar als we de drukte opzoeken, creëren we met elkaar risicovolle situaties. Dat kunnen we écht niet maken tegenover kwetsbare groepen en tegenover al die mensen in de zorg die overuren draaien voor ons allemaal.

Ook in de Facebook groep 'Je bent een Derper als...' voor inwoners van Egmond aan Zee wordt een post over het afsluiten van het dorp voor toeristen en dagjesmensen door veel mensen gedeeld. Sommigen willen dat het dorp helemaal wordt afgesloten en alleen open gaat voor woon- werkverkeer. Anderen pleiten voor het afsluiten van het dorp in de weekenden.

Ook het Enkhuizerzand was zondagmiddag te druk. BOA's hebben daar mensen verzocht weg te gaan en hebben de weg afgesloten.

Natuurmonumenten

Stichting Natuurmonumenten doet op Twitter een noodoproep: "Ga niet de natuur in vandaag." Volgens de stichting worden natuurgebieden overspoeld met duizenden bezoekers.

De situatie in de natuurgebieden zou niet meer verantwoord zijn. Natuurmonumenten verzoekt mensen dan ook dringend om naar huis te gaan of thuis te blijven. "Wij snappen dat dit geen leuke boodschap is, maar wel nodig: GA NIET DE NATUUR IN VANDAAG #SocialDistance #corona."