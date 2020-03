Officieel: Grand Prix van Zandvoort uitgesteld

ZANDVOORT - De Grand Prix van Zandvoort op 3 mei is definitief uitgesteld. Dat laat de wereldautosportbond FIA weten. Ook de races in Barcelona en Monaco zijn uitgesteld. Een nieuwe datum noemt FIA niet.

Het uitstel heeft alles te maken met het coronavirus dat de wereld in zijn greep heeft. De FIA wil de gezondheid van medewerkers, deelnemers en fans niet in gevaar brengen door races door te laten gaan.

De FIA is met de Formule 1 en plaatselijke autoriteiten zoals de gemeente Zandvoort in gesprek over een nieuwe datum voor de Grote Prijs van Zandvoort. Zij noemen wel dat dit later dit jaar moet gebeuren als de Corona-situatie zich heeft verbeterd.

De organisatie van de Dutch Grand Prix bevestigt dit bericht. In een reactie heeft de organisatie het over de alternatieve data die de FIA en Formule 1 nu bestuderen. "Wij ondersteunen beide partijen hierin door voor hen de situatie en het sentiment in Nederland dagelijks te monitoren."

Gegarandeerd

Dutch Grand Prix benadrukt nog eens dat alle toegangskaarten geldig bijven voor een nieuwe race. "Tickethouders hoeven dus niet opnieuw mee te doen met een loting of in de wachtrij voor een webshop. Toegang tot de F1 Heineken Dutch Grand Prix is voor deze groep gegarandeerd. Mocht je op een nieuwe datum echt niet kunnen, dan kan je conform de voorwaarden je ticket annuleren en een refund krijgen."