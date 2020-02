Zandvoort Marketing klaar voor Formule 1: 'Dit is de klus van ons leven'

ZANDVOORT - Niet alleen op het circuit Zandvoort, maar ook in het dorp zelf staat Formule 1 centraal. Zo is Zandvoort Marketing al maanden bezig om zoveel mogelijk mensen naar de badplaats te trekken. Onder meer door 35 dagen evenementen te organiseren in aanloop naar de race. "Dit is de klus van ons leven", vertelt directeur Lana Lemmens.

Wie in het kantoor komt, ziet mensen rustig werken. En dat terwijl op 27 maart het startsein wordt gegeven van de eerste van 35 dagen Formule 1-feest. "We zijn ogenschijnlijk heel relaxed", vertelt de directeur lachend. "Het is de afgelopen periode heel druk geweest, en het gaat nog drukker worden. Er wordt rustig, hard gewerkt."



Zoveel dagen feest lijkt heel veel, maar zo gek wordt niet. "Het is niet 35 dagen overlast veroorzaken. Het zijn soms ook kleine evenementen. Maar er komen exposities, een skelterrace, en ook bestaande evenementen zoals de Circuitrun worden geïntegreerd. Het is niet dat er dagelijks overal podia staan met artiesten. Het moet wel leuk blijven, maar ook acceptabel blijven voor de omwonenden."

Ondernemers enthousiast

Eerder deze week werden ondernemers bijgepraat over de plannen die nog niet volledig in beton zijn gegoten. Desondanks zijn de reacties enthousiast. Want ook de ondernemers willen natuurlijk dat zoveel mogelijk racefans voorafgaand en tijdens het formule 1-weekend ook het centrum van het dorp bezoeken. Met een 'fan mile' op de boulevard met onder meer stands vol Formule 1 merchandise en auto's probeert Zandvoort Marketing de bezoekers van de Dutch Grand Prix naar het centrum te krijgen.

Ook kroegbaas en liefhebber Danielle Smits kan niet wachten. "Ik ben heel trots, en vind het heel leuk dat het weer terugkeert, heerlijk. Met andere café-eigenaren gaan we hier muziekpodia in de straat zetten en ook een race-simulator. Privé vind ik ik het leuk, maar ook zakelijk ben ik benieuwd wat het ons gaat brengen."



Meer informatie over de evenementen is de komende tijd hier te vinden.



Wil je de gehele uitzending zien van de Race naar Zandvoort waarin we aftellen naar de Dutch GP, dan kan dat hier.