Haarlem Formule 1-fan van de week: Ton Divendal, gek van de rescuewagens én James Hunt

UITGEEST - Ton Divendal is er het eerste weekend van mei zeker bij in Zandvoort. Hij is al van jongs af aan kind aan huis bij het circuit. Als toeschouwer en later ook als coureur. Zijn grote held is de Britse coureur James Hunt, die op, maar vooral ook naast de baan een onuitwisbare indruk op hem maakte.

Zijn zolderkamer staat compleet in het teken van de autosport. Van foto's, miniatuurracewagens uit vervlogen tijden tot een 'schaalmodel' van Michael Schumacher.

Formule 1-band als bijzettafel Het meest opvallende item is de Formule 1-band die Ton heeft omgebouwd tot tafeltje. "Het is een originele Formule 1-band van Elio de Angelis. "Op de zaterdagtraining kon je vroeger nog de paddock in en de bandenleverancier deelde dan de banden uit. Er werd wel een kerf in de wang van de band gemaakt, zodat je er niets meer mee kon doen." Hij nam de band mee op de fiets naar huis, wat gezien de grootte nog een hele klus moet zijn geweest.

Quote "Hunt stond met een biertje en een sigaret op het podium" Ton Divendal

Met zijn vader ging hij naar de races op Zandvoort, in 1977 voor de eerste keer. "Mijn vader was eigenlijk helemaal geen racefan. Ik denk dat mijn moeder hem gevraagd heeft om met me mee te gaan, omdat ik zo liep te zeuren", lacht hij. "Nu kan je op de beeldschermen langs het circuit alles volgen, maar dat had je vroeger niet. Dan moest je iedere keer maar weer zien wie er op kop lag." James Hunt Ton werd fan van coureur James Hunt. "Het was een excentriekeling. Er gaan verhalen rond dat hij vlak voor de race nog met één of andere griet in een caravan lag. En na de race stond hij met een blik bier en een sigaret op het podium. Dat zie ik Max inderdaad niet zo snel doen." Hij zag Hunt van heel dichtbij in de paddock. "Dat maakte toch wel veel indruk. Hij liep langs en dat was voor mij al voldoende."

Rescuewagen De coureurs zien racen, dat was natuurlijk al een hele mooie ervaring. Maar Ton raakte ook onder de indruk van de oranje BMW-rescuewagens op het circuit. Uiteindelijk heeft hij er later ook zelf één aangeschaft. Weliswaar geen oranje, maar wel van hetzelfde model. "Eén van de marshalls ging dan in de achterbak zitten en die geleidde de sleepkabel. Zo werd de auto naar een veilige plek gesleept", doet Ton even voor bij zijn auto. Zandvoort Zelf reed hij op amateurbasis in een Renault 5 Turbo in Zandvoort. Dat de Formule 1 ooit nog naar het kustdorp terug zou komen, had hij niet durven dromen. "Zo'n evenement van wereldklasse, ik had niet gedacht dat dat ooit terug zou komen. Als ik de berichten zo hoor, dan denk ik dat het super wordt. Ik hoop dat het allemaal voor Zandvoort gaat lukken, zowel op sportief als organisatorisch vlak. En dat de sceptici, die nu zeggen dat je er helemaal niet kan inhalen, dat die de mond gesnoerd worden."