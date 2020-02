Formule 1-fans van de week: Eddy en Luca Zwart uit Haarlem

HAARLEM - Voor ons Formule 1-programma 'De Race naar Zandvoort' gaan we iedere week op bezoek bij racefans die niet kunnen wachten tot de race in Zandvoort begint. Deze week zijn dat Eddy Zwart en zijn zoon Luca uit Haarlem.

'Niet storen, ik kijk Formule 1' staat op een bordje voor het raam. Het is duidelijk, hier wonen een paar echte racefans. Eddy komt al vanaf zijn jeugd op het circuit van Zandvoort en bezoekt regelmatig races in het buitenland. Luca is, net als zijn vader, helemaal gek van autosport en heeft in zijn jonge leventje al heel wat circuits afgevinkt. Voltreffer Met hun camera, die altijd meegaat, schieten ze zo nu en dan een voltreffer. Zoals die keer tijdens de testdagen in Barcelona, toen Lewis Hamilton zijn bolide pal voor Eddy's lens parkeerde.

In Barcelona kwamen ze ook bij Max Verstappen in de buurt. "Voor hem was het een gewone werkdag, maar voor ons echt een fantastische ervaring", vertelt Eddy.

Ook in Zandvoort zullen ze Max zien, want vader en zoon hebben kaarten bemachtigd. Luca weet precies hoe zijn racestuur er dan uit zal zien, want hij ging er al eens mee op de foto. "Dit is de 'clutch', daar drukken ze op bij de start en deze knop is om water te drinken", wijst hij naar de knopjes op het stuur. Waarom de jonge Haarlemmer helemaal gek is van de Formule 1? "De snelheid, het geluid, alles wat om de race heen wordt georganiseerd", zegt hij. "Pas als je erbij bent, zie je pas hoe hard het allemaal écht gaat", vult Eddy z'n zoon aan.

Zandvoort

"Dat de race straks bijna in je achtertuin plaatsvindt, dat is fantastisch", vertelt Eddy. Hij heeft het ontwerp van het 'nieuwe circuit' groot uitgeprint en weet precies wat waar gebouwd zal worden. Op een duintop, met behoorlijke windvlagen om de oren, kijkt de familie Zwart naar de werkzaamheden op het circuit. "Daar is de Tarzanbocht met de nieuwe pitsuitgang", legt Eddy aan Luca uit. "Tussen de hoofdtribune en de nieuwe tunnel komt een tribune te staan en daar gaan we dan zitten", zegt Luca. "Het zal alleen maar een mooi feest worden. Natuurlijk veel Oranje-sfeer en hopelijk een overwinning voor Max", glundert Eddy.

Aftelklok

De familie Zwart telt letterlijk af naar 'Zandvoort'. Eddy is namelijk een uitgebreide website over de autosport begonnen, vol met herinneringen, foto's en een grote aftelklok. Nog 69 dagen en dan is het zover.