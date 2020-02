Racebaan Circuit Zandvoort is klaar: "Alleen de finishing touch nog"

ZANDVOORT - Overal op Circuit Zandvoort ligt inmiddels asfalt. Kort gezegd: de racebaan is klaar. "We zijn bezig met de finishing touch. De laatste laag moet er nog overheen, maar we zitten lekker op schema", vertelt Jan Lammers.

Lammers is inmiddels een jaar sportief directeur. En dat houdt hem flink bezig als boegbeeld naar buiten. "Het meeste van mijn werk is communicatie. Deze week heb ik veel interviews, zijn er gesprekken. Maar ik ga ook nog naar Florida, want m'n dochter is jarig. Dus veel onderweg, maar leuk om te doen", vertelt hij lachend.

Racepensioen?

Naarmate de Grand Prix dichterbij komt krijgt de 63-jarige Zandvoorter het steeds drukker. En het racen schiet er dan ook bij in. "Laatst vroeg iemand mij, wanneer heb je je laatste race gereden? Dat kon ik me niet een herinneren. Maar dat was dus Le Mans vorig jaar." Toch wil hij nog niet spreken van zijn racepensioen. "Zo hier en daar zal ik nog wel racen. Maar dat is niet om nog carrière te maken. Die ligt grotendeels wel achter me."



Maar echt missen doet hij het racen ook niet. "Deze job is superleuk. Het is ongelooflijk dat je zo'n evenement als land binnenhaalt en dan ook nog in je geboorteplaats. Dat is de kers op de appelmoes. En het wordt één van de mooiste circuits van de wereld."