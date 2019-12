Racebaanarchitect Zaffelli lyrisch over circuit Zandvoort: uniek in de wereld

ZANDVOORT - Racebaanarchitect Jarno Zaffelli heeft met zijn bureau Dromo veel topcircuits ontworpen. Het circuit van Zandvoort krijgt van hem meer dan 100 aanpassingen om het Formule 1-waardig te maken. Vandaag, tijdens een persviewing van de werkzaamheden, sprak Zaffelli op het circuit over het 'sexier maken' van een old school circuit dat op 3 mei de Formule 1 ontvangt.

Zaffelli is lyrisch over de baan in de duinen, volgens hem 'uniek in de wereld'. De Italiaan spreekt bijna verliefd als hij spreekt over hoe het asfalt de glooiingen van de duinen volgen.

Kombochten

Een groot kritiekpunt op het oude Zandvoort is dat racewagens elkaar bijna niet inhalen. Daar hebben Zaffelli en de zijnen iets op gevonden. Twee kombochten in het circuit. Zaffelli verwacht dat deze bochten een hoop spektakel extra gaan opleveren. De eerste kombocht komt in de derde bocht, voor kenners: de Hugenholtzbocht. Die is vernoemd naar de baanontwerper waar Zaffelli weer veel ontzag voor heeft.

Kan niet wachten

De andere kombocht komt in de laatste bocht voor het rechte einde: de Luyendijkbocht, vernoemd naar de beroemde coureur en ook huisvriend van Jan Lammer, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix. De ex-Formule 1-rijder kan niet wachten om die kombochten uit te testen. "Ik moet uitkijken dat ik niet op de baan ga staan voordat het droog is, zoveel zin heb ik erin om het te bekijken."