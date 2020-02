Gemeente Zandvoort verleent evenementvergunningen Formule 1

DGP had in december vorig jaar een aanvraag ingediend. De gemeente heeft vervolgens hulpdiensten ingeschakeld voor advies. Naast deze adviezen zijn de reacties meegenomen van bewoners, ondernemers en vertegenwoordigende organisaties.

Burgemeester David Moolenburgh laat in een reactie weten dat: "Het geheel van de verleende vergunningen het gerechtvaardigde vertrouwen geeft dat de organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix in goede handen is bij DGP."

Zandvoort gaat nu aan de slag met het opstellen en uitwerken van de onderliggende uitvoeringsplannen. Ook tijdens deze fase werkt de gemeente nauw samen met DGP. Het goede overleg met, en de professionele aanpak van DGP tot nu toe, geeft Zandvoort alle vertrouwen dat het goed gaat verlopen.