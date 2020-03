Formule 1-fan van de week: Alkmaarder Gerard Mackaay heeft alles van Max

ALKMAAR - Zeg je Gerard, dan zeg je Max. Gerard Mackaay is een enorme fan van de Nederlandse coureur en kijkt dan ook zeker uit naar de race in Zandvoort begin mei.

Gerard woont in Alkmaar en zijn huis is één groot eerbetoon aan Max Verstappen. Alle miniatuurwagens, helmen, shirts en petjes heeft hij. Voor het programma 'De race naar Zandvoort' nodigde hij ons graag uit om eens bij hem binnen te kijken en die kans konden we natuurlijk niet laten liggen.

Gerard glundert als hij over de Formule 1 praat. "Soms kijk ik de races wel een paar keer. Door de spanning mis je soms veel." Bovenop zijn linkerarm draagt hij het logo van Max Verstappen. "Met een twinkeling erbij natuurlijk. Voor mijn held." En zelfs zijn kentekenplaat draagt het nummer 333. "Maar dat is toeval hoor. Toen ik de auto kocht, reed Ricciardo met nummer 3 en Max natuurlijk 33. En toen kreeg ik de auto met dit kenteken. Ik heb het niet aangevraagd, het heeft waarschijnlijk zo moeten zijn", aldus de goedlachse Alkmaarder.

Ontmoeting met Max

"Hij gaat voor elk gaatje. Dat is geweldig. Hij heeft de Formule 1 echt weer tot leven gebracht", vertelt Gerard. Hij zag zijn held rijden in ondermeer België, Spanje, Italie en Abu Dhabi. Bij één van de races liep Max op Gerard af en daar heeft hij natuurlijk wat foto's van gemaakt. "Hij kwam aanlopen en ik nam tien foto's. Ik wensde hem veel plezier en liet hem verder met rust. Hij zei dat ik een mooi shirt aanhad."

Zandvoort

Gerard kijkt uit naar de race in Zandvoort. "Dat wordt geweldig. Ze hebben de baan mooi aangepast, dat wordt wel wat." Maar er is wel een klein 'probleem' voor de Alkmaarder. "Ik heb helaas geen kaartje. Ik ben uitgeloot, dat is heel jammer", lacht hij als een boer met kiespijn. "Dus mochten er nog kaarten beschikbaar zijn, ik houd me aanbevolen. Graag, nou eigenlijk heel graag", lacht hij. En anders moet hij toch thuis naar de race kijken. En dat doet hij waarschijnlijk dan ook nog wel een tweede keer, en een derde keer en een vierde...