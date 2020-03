Formule 1 in Zandvoort op losse schroeven: 'We zien tegenstrijdige berichten'

De race in Zandvoort zou worden gehouden op 1, 2 en 3 mei. In een tweet en een bericht op de officiële site van de Formule 1 staat dat verwacht wordt dat het F1-seizoen 'eind mei' zal beginnen.

De motorsportfederatie FIA zei echter dat het seizoen op 1 mei begint, met Zandvoort als seizoensopener. Later op de dag werd dit bericht aangepaast naar ook 'eind mei'.

'Tegenstrijdige berichten'

Reden voor het uitstel is het coronavirus. Vannacht werd al bekend dat de Grand Prix van Australië niet door gaat.

Simon Keijzer van de Dutch Grand Prix laat aan NH Nieuws weten: "We lezen tegenstrijdige berichten vanuit de FIA en de FOM (Formule 1, red). We hebben nog geen officieel bericht ontvangen dat we van de kalender af zijn en proberen daar helderheid over te krijgen."

Later vandaag werd ook duidelijk dat de races in Bahrein en Vietnam niet doorgaan. De race in Zandvoort zou dus de seizoensopening zijn, mocht deze doorgaan.