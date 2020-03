Jan Lammers van Dutch Grand Prix over effect Corona op F1: "Rustig afwachten"

HAARLEM - De organisatie van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort heeft nog geen aanvullend advies gekregen over voortzetting van het evenement. Ook het nieuws over het inreisverbod dat afgevaardigd is door president Trump van de Verenigde Staten is nog te vers om op te reageren, meldt een woordvoerder van de Dutch Grand Prix. "We hebben nog geen aanvullend advies gekregen."