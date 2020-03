DGP: kaartjes Formule 1 blijven geldig bij uitstel

Op dit moment zijn gesprekken gaande met de internationale autosportfederatie FIA en het Formula One Management.

"Op basis van de berichtgeving van Formula One Management en FIA zijn wij met hen in gezamenlijk overleg over de mogelijke consequenties voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix", laat DGP weten. Wat deze consequenties zijn, is nog niet bekend.

Corona

Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus gaan de eerste drie wedstrijden van het nieuwe Formule 1-seizoen, in Australië, Bahrein en Vietnam, niet door. Eerder al werd de GP van China geschrapt. De eerste race die nu op de kalender staat, is op zondag 3 mei op het circuit van Zandvoort.