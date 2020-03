Geen KLM-vluchten meer naar Sint-Maarten: heel Caribisch Nederland verboden voor Nederlanders

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het inreisverbod naar Sint-Maarten werd gisteren bekend gemaakt door Silveria Jacobs. De afgelopen dagen werd al duidelijk dat het Europees toerisme naar Aruba, Bonaire en Curaçao wordt stopgezet.

Ook op de twee kleinste Caribische Nederlandse eilanden, Saba en Sint-Eustatius, die geen rechtstreekse vliegverbinding hebben met Nederland, geldt een inreisverbod. KLM vliegt naar Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten, TUI Nederland alleen op de zogenaamde ABC-eilanden. Luchtvaartmaatschappijen mogen er nog wel toeristen ophalen en naar huis brengen.

Belangrijk knooppunt

Sint-Maarten is voor de kleine eilanden eromheen het belangrijkste knooppunt voor vliegverkeer. Toeristen uit Europa en Noord- en Zuid-Amerika stappen daar over in kleine vliegtuigjes die hen verder vervoeren naar eilanden zoals Saba, Sint-Eustatius en Saint Barthélemy. KLM vliegt drie keer per week naar Sint-Maarten.

Steeds meer landen en luchtvaartmaatschappijen maken bekend dat hun vliegtuigen vanwege het coronavirus aan de grond blijven en dat de grenzen dichtgaan. Op Schiphol was het Britse Flybe de eerste die alle vluchten moest staken, omdat de maatschappij door de coronacrisis failliet ging. Andere maatschappijen, zoals KLM, hebben drastische bezuinigingsmaatregelen aangekondigd.

Saba

Saba en Sint-Eustatius zijn, net als Bonaire, bijzondere gemeenten die bij Nederland horen. Saba heeft de kortste commerciele landingsbaan van de wereld. Alleen de Sint-Maartense luchtvaartmaatschappij Winair mag er met speciaal opgeleide piloten op vliegen. In deze video uit betere tijden van ons luchtvaartprogramma NH Airtime is te zien wat een uitdaging deze luchthaven voor zowel piloten als passagiers moet zijn.