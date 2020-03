Luchtruim van Schiphol wordt steeds stiller door coronacrisis

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De lijst van landen die vluchten uit Nederland weren groeit gestaag. Zo mogen er geen Nederlanders meer naar Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname. Aruba en Bonaire staan nog alleen KLM-vluchten toe met eigen inwoners en vluchten naar Curaçao worden uitgevoerd om passagiers op te halen. Suriname is voorlopig dicht voor buitenlandse reizigers.

Surinaamse Airbus in quarantaine

De passagiers van een toestel van Surinam Airways mochten gisteren urenlang niet het vliegtuig na de landing in Paramaribo verlaten. Aan boord van de Airbus A330 die vanaf Schiphol vertrok, zat een passagier waarvan gedacht werd dat hij of zij corona had. De passagier is uiteindelijk negatief getest.

KLM heeft inmiddels vluchten geschrapt naar Oekraïne, Rusland, Turkije, Argentinië, Chili, Koeweit, Bahrain en India. Alle passagiersvluchten van en naar China, Italië, Zuid-Korea en Hong Kong werden gisteren al door het kabinet verboden. KLM zal wel vrachtvluchten uitvoeren naar Hong Kong. Het vliegverbod raakt alle vier Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Naast KLM moeten Corendon, TUI Nederland en Transavia veel vluchten schrappen.

KLM

Voor KLM betekenen de maatregelen dat er 1500 tot 2000 voltijdsbanen verdwijnen en dat er voor alle ruim 35.000 personeelsleden werktijdverkorting is aangevraagd. De gehele Boeing 747-vloot van KLM wordt over twee weken versneld met pensioen gestuurd.

Delta Air Lines

Een van KLM's grootste partners is Delta Air Lines uit de Verenigde Staten. Door het inreisverbod naar de VS schrapt de maatschappij vanaf maandag bijna alle 21 dagelijkse vluchten naar Amsterdam. Er wordt alleen nog van en naar Atlanta en Detroit gevlogen. Bij Delta zullen voorlopig honderd vliegtuigen aan de grond blijven. De directeur van Delta noemt de situatie nog ingrijpender dan na de aanslagen op 11 september 2001.

Met 21 vluchten naar 11 bestemmingen is Delta normaal gesproken een duidelijk aanwezige maatschappij op Schiphol (artikel gaat verder onder de video):