Corendon annuleert alle reizen tot en met 31 maart

Vakantiemaatschappij Corendon annuleert tot en met 31 maart alle reizen en cruises die vanaf morgen zouden vertrekken. Volgens de reisorganisatie is het besluit genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Klanten die nu op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun reguliere terugvluchtdatum terug naar Nederland.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Veel klanten van Corendon blijven nu liever thuis dan dat ze vakantie gaan, waarvan onduidelijk is hoe die gaat aflopen. Volgens directeur Steven van der Heijden valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse overheid verdere beperkingen oplegt aan het reizen binnen Nederland en/of het verblijven op drukke plaatsen zoals luchthavens. "Wij kunnen daarom op dit moment ook niet garanderen dat klanten op de geplande datum terugvliegen naar Nederland als ze wel op vakantie gaan", aldus Van Der Heijden.

De Corendon-topman zegt zijn klanten geen veilige en onbezorgde vakantie te kunnen garanderen. "Daarom gaan de reizen helaas niet door."

Tegoedbon

Corendon informeert haar klanten vandaag per e-mail over de beslissing en vervolgstappen. Vakantie en vluchten worden geannuleerd, maar klanten zijn hun geld niet kwijt. Ze houden het bedrag dat aan Corendon is betaald als tegoed voor een volgende vakantie.

Klanten wordt dringend verzocht om in de komende dagen niet met het Corendon-contactcenter te bellen. Vanwege de huidige situatie is het volgens de reisorganisatie extreem druk, vooral door veel telefoontgesprekken die binnenkomen van bezorgde reizigers die op dit moment al op vakantie zijn.