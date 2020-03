Britse prijsvechter Flybe staakt alle vluchten: ook reizigers Schiphol gestrand

SCHIPHOL - De Britse prijsvechter Flybe heeft uitstel van betaling aangevraagd en heeft al haar vluchten geannuleerd. De regionale luchtvaartmaatschappij was goed voor 38 dagelijkse vluchten van en naar Schiphol. Flybe had al langer financiële problemen, maar de coronacrisis lijkt nu de genadeklap te hebben gegeven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol raadt gedupeerde reizigers aan om contact op te nemen met Flybe. De Britse luchtvaartautoriteiten waarschuwen Flybe-passagiers om niet naar de luchthaven te komen en adviseert hen om zelf een alternatief voor de vlucht te regelen.

Flybe vloog dagelijks tussen Birmingham, Southampton, Manchester, Exeter, East Midlands, London City en Schiphol met een Dash-8-propellervliegtuig of met Embraers. Volgens mediapartner Luchtvaartnieuws is het wegvallen van Flybe een flinke domper voor Schiphol, omdat de prijsvechter tot de top tien van grootste gebruikers hoorde. Daarbij was Flybe op sommige routes de enige maatschappij die een verbinding met Schiphol verzorgde.

Meer faillissementen op Schiphol

Schiphol heeft het laatste jaar meerdere luchtvaartmaatschappijen zien wegvallen. Jet Airways, een grote Indiase partner van KLM, liet een groot gat in het routenetwerk van Schiphol vallen. Ook het IJslandse WOW air, het Sloveense Adria en de Turkse maatschappij AtlasGlobal zijn door faillissementen gestopt met vliegen.