Bemanningslid KLM in Taiwan besmet met corona

SCHIPHOL - Een bemanningslid van KLM is in de Taiwanese hoofdstad Taipei positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM aan NH Nieuws. Het zou om een co-piloot van de maatschappij zijn, maar KLM wil dat niet bevestigen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens de woorvoerder moet het bemanningslid 14 dagen in quarantaine blijven. "KLM heeft hiervoor een uitgebreid gezondheidsprotocol ontwikkeld, dat direct in werking is gesteld", aldus de maatschappij. "KLM houdt de situatie nauwlettend in de gaten en staat continu in contact met nationale en internationale gezondheidsautoriteiten en luchtvaartinstanties."

KLM heeft wereldwijd talloze vluchten moeten annuleren, vanwege restricties van overheden en een gekelderde vraag naar vliegtickets. Vluchten uit China, Hong Kong, Italië en Iran zijn voorlopig niet welkom in Nederland. Sinds begin februari vliegt KLM niet meer op het vasteland van China. Vluchten naar Taipei waren nog niet geschrapt, maar vanaf morgen zijn ook die vluchten in ieder geval tot en met dinsdag geannuleerd.