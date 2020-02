'Bioplastic kan wel bij het GFT-afval'

Na elf dagen is er volgens de onderzoekers al nauwelijks meer bio-plastic (groter dan 10 mm) in het compost aanwezig. Na de tweede cyclus van elf dagen is het bio-afbreekbare plastic volgens dit onderzoek zelfs zo goed als volledig verdwenen. Wel vinden ze nog volop regulier (oncomposteerbaar) plastic. Eerder berichtte NH Nieuws al diverse malen over de vervuiling van compost met plastics en de verwarring over wat wél en wat niet in het GFT-afval mag.

De vereniging heeft voornamelijk kritiek op de steekproef, omdat het praktijkonderzoek bij één composteerbedrijf is uitgevoerd en naar in hun ogen is gekeken naar een te beperkt aantal composteerbare bio-afbreekbare producten. "De Verening Afvalbedrijven is verbaasd over de breed-getrokken conclusies."

De boodschap van d e afvalbedrijven is het tegenovergestelde: "De WUR concludeert dat op basis van enkele composteerbare bioplastics álle composteerbare bioplastics die voldoen aan de Europese norm in een composteringsinstallatie afbreken. Die conclusie is voorbarig en wordt ook niet aangetoond." De vereniging houdt dan ook vast aan het standpunt dat ze helemaal geen bio-afbreekbaar plastic wil in het GFT-afval.

Reactie onderzoekers WUR

Namens de WUR geeft Christiaan Bolck nadere toelichting op het onderzoek.





"De basisreden voor deze studie is dat er bij de Nederlandse afvalverwerkers de indruk bestaat, dat die bio-plastics niet meer afbreken in de installatie. De proef is zo opgezet dat we ook algemene uitspraken kunnen doen. Het is geen gemiddelde afvalverwerker, maar juist eentje die het snel doet. Het is daarmee een representatieve installatie, zodat we uitspraken kunnen doen voor installaties."



De kritiek van de Vereniging van Afvalbedrijven.

"Ik verbaas me over deze reactie. Ze hebben zelf meegeholpen. Op het moment dat ze onafhankelijk onderzoek niet willen respecteren, dan hebben ze blijkbaar redenen om deze discussie voor te laten duren. De conclusie is hun niet welgevallig, maar ze moeten er maar mee leren leven. Ze hebben altijd deze boodschap gebezigd, maar ze hebben nu geen recht meer om deze bewoordingen te bezigen. Ik snap er niks van. Richt je op de fossiele plastics."



"We denken dat we een goede dwarsdoorsnede hebben genomen van producten, die we nu op de markt hebben. Beide partijen (Holland Bioplastics en de Vereniging Nederlandse afvalbedrijven) hebben een adviesrol gehad, waarbij ze commentaar hebben kunnen geven." [Welk commentaar is gegeven door beide partijen, is niet gepubliceerd, red.]



Hoe zit het met microplastics die volop in het compost zitten?

"We hebben niet gekeken naar de effecten van de (kleinste) plastic deeltjes, die nog wel in het compost zitten en wat voor gevolgen die hebben voor het milieu. Dat vergt nog wel het nodige onderzoek. We gaan er wel vanuit dat de nog aanwezige deeltjes bioplastics helemaal afbreken af in de natuur."