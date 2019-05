Zorgen over gevolgen vervuilde compost: "We drinken, eten en ademen plastic"

NOORD-HOLLAND - Plastic dat via compost op het land wordt gebracht, kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mensen. Daarvoor waarschuwt Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation, die strijdt tegen vervuiling door plastic.

"Dit is zeker microplastic. Dat kan je met het blote oog niet zien", wijst Dagevos op het scherm van zijn laptop. Hij bekijkt onder een microscoop compost met daarin plastic deeltjes. "Hoe kan het dat er zoveel plastic in compost zit en in die hele GFT-keten? Dat is zeer ongewenst."

(Artikel gaat verder onder de video)



Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat veel gemeenten met plastic vervuilde compost verstrekken en vaak ook zelf gebruiken. Zeker negentien gemeenten kopen compost in die afkomstig is van HVC. De afvalverwerker zelf geeft toe niet de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen verstrekken.

ADHD door plastic

Volgens Dagevos zijn er aanwijzingen dat dit grote gevolgen kan hebben. "Er is heel weinig onderzoek gedaan wat plastic nu echt met de mens doet. Wetenschappers zijn absoluut bezorgd. Je ziet ook, met name bij proeven die op dieren zijn gedaan, dat er wel effecten zijn."



Lees ook: Gemeenten geven vervuilde compost gratis weg aan inwoners

Bij proeven met vissen die microplastics binnenkregen, had dat effect op de hersenenstructuur en -ontwikkelingen. "Je ziet ook dat de vis gek gedrag krijgt en bijvoorbeeld heel druk wordt. Eigenlijk een soort van ADHD-mechanisme. Dat zijn wel mechanismen waar wij ons ook 'richting mensen' zorgen over maken."

Eten plastic

De eerste onderzoeken naar het effect op mensen zijn net begonnen. Volgens Dagevos is het zeker dat we veel plastic binnenkrijgen. "We drinken plastic, we eten plastic en we ademen plastic."

Dat neemt volgens hem alleen maar toe, met de mogelijke gevolgen voor latere generaties. "De hoeveelheid plastic waarmee een kind dat vandaag wordt geboren in contact komt, is vele malen groter dan wat ik in mijn leven heb meegemaakt."



Lees ook: Kamervragen over plastic in compost gemeenten: "Scherp de regels aan"

Om de gevolgen te beperken, is het volgens Dagevos nodig dat er wordt ingegrepen. Niet alleen om gezondheidsredenen, maar ook omdat het opruimen van het plastic heel veel geld kan kosten als er te lang gewacht wordt. "Op het moment dat je nu weet dat plastic lekt naar het compost, dan moet je maatregelen nemen. Dan moet je niet afwachten en denken 'het komt wel goed'. Daar krijg je heel erg veel spijt van."

Bekijk hieronder de NH Repo over plastic in compost:





Vervuild

Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat veel gemeenten met plastic vervuilde compost verstrekken en vaak ook zelf gebruiken. Zeker negentien gemeenten kopen compost in die afkomstig is van HVC. De afvalverwerker zelf geeft toe niet de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen verstrekken.