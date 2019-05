Kamervragen over plastic in compost gemeenten: "Scherp de regels aan"

NOORD-HOLLAND - Dat compost met plastic door een groot aantal gemeenten wordt gebruikt en gratis uitgedeeld, leidt tot irritatie bij diverse partijen in de Tweede Kamer. GroenLinks en de PvdA gaan daarom Kamervragen stellen.

"Dit is natuurlijk niet de bedoeling", reageert Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid van GroenLinks. "Je denkt dat je goed bezig bent, omdat je compost ophaalt voor je moestuin. En dan blijkt er allemaal plastic in te zitten."

Plastic soep

Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat veel gemeenten met plastic vervuilde compost verstrekken en vaak ook zelf gebruiken. Zeker negentien gemeenten kopen compost in dat afkomstig is van HVC. De afvalverwerker zelf geeft toe niet de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen verstrekken.



Lees ook: Gemeenten geven vervuilde compost gratis weg aan inwoners

"Op allerlei manier voeren we de strijd tegen de plastic soep en dan gaan we versnipperd plastic via compost in de natuur brengen", zegt Kröger. "Het zou goed zijn als iedereen zou kijken of we dit in een moestuin of plantsoen willen hebben."



Oogluikend

Ook het Texelse Kamerlid Gijs van Dijk is niet te spreken over het feit dat vervuilde compost in het milieu verdwijnt. "Plastic is een groot probleem. Dan kan het niet zo zijn dat een aantal gemeenten bijna oogluikend zegt 'laten we die compost die wat minder van kwaliteit is, zomaar de grond in stoppen'."



Lees ook: Akkers vervuild door plastic in compost: "Te veel rotzooi in de gft-bak"



Van Dijk en Kröger gaan Kamervragen stellen aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Kröger: "De staatssecretaris zei eerst dat ze geen zicht op het probleem had, maar nu blijkt uit dit onderzoek dat het veel wijder verspreid is. Dat is aanleiding om te vragen om hier actie op te ondernemen."

Gezond verstand

Texel, de woonplaats van Van Dijk, is een van de gemeenten die compost met plastic gebruiken. De PvdA'er rekent op het gezond verstand van de gemeenten. "Ik ga er ook vanuit dat iedereen bedenkt dat je dit zomaar moet doen." Tot nu toe heeft alleen Edam-Volendam aangegeven te stoppen met compost.



Bekijk hieronder de NH Repo over plastic in compost:





Vervuild

Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat veel gemeenten met plastic vervuilde compost verstrekken en vaak ook zelf gebruiken. Zeker negentien gemeenten kopen compost in die afkomstig is van HVC. De afvalverwerker zelf geeft toe niet de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen verstrekken.