Onderzoek: in één schep Noord-Hollands compost zitten duizenden microplastics

Tuinders vinden dit voorjaar veel stukjes plastic op hun grond. Dit plastic is afkomstig uit compost dat dit voorjaar gratis wordt uitgedeeld door zeker negentien Noord-Hollandse gemeenten en afkomstig is van de Purmerendse afvalverwerker HVC.

Quote "Vierduizend deeltjes per kilo, dat vind ik best wel veel" Violette Geissen, hoogleraar Universiteit van Wageningen

Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt nu dat ook dat er grote hoeveelheden onzichtbare stukjes plastic in het compost zitten, zogenoemde microplastics. Het gaat om duizenden deeltjes per schep compost. "Vierduizend deeltjes per kilo, dat vind ik best wel veel", zegt Violette Geissen, hoogleraar Soil Degradation and Land Management. Zij doet onderzoek naar de effecten van microplastic in de grond.



Het compost is vervuild omdat ingezamelde GFT vol zit met plastic. De afvalinzamelaars doen hun best dat zoveel mogelijk eruit te krijgen, maar de allerkleinste deeltjes worden er niet uitgezeefd en hoeven volgens de wet er ook niet uitgehaald te worden.

Hoe schoon moet compost zijn?

Nadat het het groen bewerkt is tot compost in Purmerend voldoet het aan een keurmerk (Keurcompost A, B of C). Dat houdt in dat het compost maximaal 2 gram plastic per kilo mag bevatten. Dat komt overeen met plastic van vijf boterhamzakjes. Dat is schoner dan de landelijke wettelijke norm van maximaal 5 gram, ongeveer 10 boterhammenzakje. Maar deeltjes kleiner dan 2 millimeter zoals microplastics worden niet mee gewogen.



"Het is heel zorgelijk", reageert Fons Potter van de Vereniging Afvalbedrijven. "Het hoort er niet in thuis en we zijn bezig om te kijken hoe het proces verbeterd kan worden." Maar hij geeft toe dat de afvalbedrijven vooralsnog niets doen tegen de microplastics kunen doen.

Quote "Microplastic hoort niet thuis in compost, maar we kunnen het er nog niet uithalen." Fons Potters, Vereniging Afvalbedrijven

Harmen Spek van de Plastic Soup Foundation schrikt van de hoeveelheden microplastic in compost. "Ik vraag me af of je nog wel veilig je groenten kan verbouwen." Hij pleit voor scherpere regelgeving. "Er moet echt beleidsverandering komen. Wij verwachten van de staat dat daar paal en perk aan gesteld wordt."

Er komen steeds meer onderzoeken uit die er op wijzen dat microplastics een gevaar voor het milieu en de gezondheid van mensen zouden kunnen vormen. Hoogleraar Geissen waarschuwt ook voor de gevolgen. "Bij een onderzoek in Mexico hebben we al ontdekt dat microplastic niet alleen in de magen van kippen zit, maar ook in het vlees."

Quote "We hebben microplastic in het vlees van kippen gevonden" Violette Geissen, Hoogleraar Universiteit van Wageningen

Minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven vindt het ondanks alle waarschuwingen nog te vroeg om de wet aan te passen, zo vertelt ze in een reactie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in opdracht van het ministerie nog bezig met onderzoek. "Als het RIVM zegt dat het potentieel gevaarlijk is en er norm moet komen, dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag." Over een half jaar worden de resultaten verwacht. Bekijk hieronder de reportage over ons onderzoek (tekst gaat verder onder de video)

