Kamerleden: minister moet optreden tegen compostvervuiling

PURMEREND - Kamerleden van D66, PvdA en GroenLinks zijn geschrokken van de grote hoeveelheden microplastics, die onderzoekers van de Universiteit van Wageningen in Noord-Hollands compost aantroffen. Ze stellen Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving van NH Nieuws hierover.

In het compost, afkomstig van de Purmerendse afvalverwerker HVC, werden door de wetenschappers in Wageningen 4.000 deeltjes in 1 kilo compost gevonden, zo was gisteren te zien in een uitzending van NH Reportage. Zeker negentien Noord-Hollandse gemeenten verstrekten dit compost dit voorjaar gratis aan inwoners.

Quote "Dit is het moment om in te grijpen" Suzanne Kröger, kamerlid GroenLinks

"Ik vind het best wel ernstig dat er zoveel microplastics in ons compost zitten", reageert Jessica van Eijs van D66. De Kamerleden vragen zich af of dat compost nog wel veilig gebruikt kan worden en willen dat minister Stientje van Veldhoven maatregelen neemt. Suzanne Kröger van GroenLinks: "Dit is het moment om in te grijpen. We kunnen ondanks alle goede bedoelingen geen compost gebruiken, waar plastic vervuiling in zit." Bekijk hieronder de video met reacties van de Kamerleden (tekst gaat verder onder de video)

Het Texelse Kamerlid Gijs van Dijk maant de minister tot snelheid. "Het compost zal in het voorjaar weer worden verstrekt door gemeenten. De minister moet voor die tijd duidelijkheid geven of gemeenten dat wel of niet moeten doen." Suzanne Kröger van GroenLinks pleit voor voorzichtigheid met microplastics en vindt ook dat de normen voor de kleinste plastic deeltjes moeten worden aangescherpt. "We staan aan het begin van de kennis die we hebben over de effecten van microplastics op ons eco-systeem."



Op de foto: een plastic zakje dat verkocht wordt voor het GFT met een kiemplantlogo (tekst gaat verder onder foto)

Naast de duizenden deeltjes microplastics troffen de onderzoekers ook diverse stukjes zogenoemd bio-afbreekbaar plastic aan. De afvalverwerkers willen dat bioplastic niet in de groenbak, omdat ze het onvoldoende kunnen verwerken. Consumenten worden door fabrikanten en bio-logo's in verwarring gebracht, omdat wel de schijn wordt gewekt dat het kan.

Quote "Mensen worden eigenlijk misleid, omdat ze denken dat ze het juiste doen" Jessica van Eijs, D66

"Mensen worden eigenlijk misleid, omdat ze denken dat ze het juiste doen en het in de goede bak gooien. Dat is niet zo ", aldus Van Eijs. "Het liefst zou ik zien dat die logo's er vanaf gaan. Dat ga ik de minister ook vragen."

Van Dijk vindt het tijd nog stevigere stappen. "Zolang er geen duidelijkheid is wat schadelijk is en wat niet, moeten we stoppen met dit bio-afbreekbare plastic in ons compost te stoppen. Die boodschap moet de minister aan alle mensen in het land geven." Hij vindt dat de minister snel verbeterafspraken met de branche moet maken.

Quote "Stop voorlopig met bio-afbreekbaar plastic in ons compost te stoppen" Gijs van Dijk, Pvda

Minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven vond het toen we haar eerder spraken nog te vroeg om de wet aan te passen, zo vertelde ze in de reportage. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in opdracht van het ministerie nog bezig met onderzoek. "Als het RIVM zegt dat het potentieel gevaarlijk is en er norm moet komen, dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag." Over een half jaar worden de resultaten verwacht.



