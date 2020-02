Haarlemse militair die 11 kilo coke in rugzak had vandaag voor de rechter

De man werd in september vorig jaar aangehouden met 11 kilo cocaïne in zijn rugzak, aan boord van het schip de Zr. Ms. Johan de Witt in Curaçao. Bij een grote doorzoeking die daarop in Nederland volgde, werd nog eens 11 kilo cocaïne gevonden.

Dat gebeurde onder meer met honden van de douane en inzet van veel mensen. De drugs waren verstopt in pakketten. Ook werd al het personeel bij het van boord gaan gecontroleerd en waren drie helikopters die aan boord stonden doorzocht. Hierbij werd niets gevonden.

Defensie hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot harddrugs. Militairen die dat bij zich hebben, worden direct ontslagen.

Orkaan Dorian

Het schip de Zr. Ms. Johan de Witt was in het Carabisch gebied aanwezig om hulp te verlenen na orkaan Dorian. Het was in de eerste instantie onderweg om rampscenario's te oefenen in de Caribische Zee, maar moest uiteindelijk de route wijzigen om versterking te bieden bij de Bahama's.

Daar boden ze hulp aan inwoners van het eiland Abaco, één van de zwaarst getroffen eilanden.